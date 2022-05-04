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Парламент Білорусі схвалив смертну кару за замах на теракти

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Середа 04 травня 2022 14:37
Парламент Білорусі схвалив смертну кару за замах на теракти Фото: парламент Білорусі схвалив смертну кару за замах на теракти (belta.by)
Автор: Сергій Пишкін

Сенатори Ради Республіки Національних зборів Білорусі ухвалили законопроект про зміну кримінального кодексу. Відтепер за замах на теракт в країні передбачена смертна кара.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Белта".

Відтепер смертна кара передбачається за:

  • замах на скоєння вбивства представника іноземної держави або ж міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень;
  • замах на акт тероризму з застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;
  • замах на вбивство державного або ж громадського діяча.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ініціаторами за введення смертної кари за замах на вчинення актів тероризму стали місцеві депутати. Таким кроком в Білорусі намагаються продемонструвати "рішучу боротьбу з терористичною діяльністю".

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