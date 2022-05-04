Парламент Білорусі схвалив смертну кару за замах на теракти
Фото: парламент Білорусі схвалив смертну кару за замах на теракти (belta.by)
Сенатори Ради Республіки Національних зборів Білорусі ухвалили законопроект про зміну кримінального кодексу. Відтепер за замах на теракт в країні передбачена смертна кара.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Белта".
Відтепер смертна кара передбачається за:
- замах на скоєння вбивства представника іноземної держави або ж міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень;
- замах на акт тероризму з застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;
- замах на вбивство державного або ж громадського діяча.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ініціаторами за введення смертної кари за замах на вчинення актів тероризму стали місцеві депутати. Таким кроком в Білорусі намагаються продемонструвати "рішучу боротьбу з терористичною діяльністю".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.