У паризькому метро скоїли напад із застосуванням кислоти

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Потерпілий перебуває у важкому стані

У паризькому метро в п'ятницю, 15 лютого, вранці стався напад з використанням кислоти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання Le Parisien і радіостанцію France Info.

Такі дані місцевим ЗМІ повідомило джерело в поліції.

Так, радіостанція повідомляє, що напад стався близько 7:00 за місцевим часом на Першій лінії підземки між станціями Gare de Lyon та Bastille. Потерпілий перебуває у важкому стані, нападник зник. Правоохоронці проводить операцію по його затриманню. Кислоту, використану при інциденті, відправили на аналіз.

При цьому видання Le Parisien уточнює, що потерпілому чоловікові 20 років, це турист, у нього опіки на руках і обличчі. Потерпілому надали допомогу на місці, а потім екстрено евакуювали з місця події.

Видання підкреслює, що це не перший подібний напад за останні дні: в середу ввечері двоє пасажирів метро постраждали від пляшки з хімікатами, залишеної на сидінні в метро на лінії 11.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в паризькому метро озброєний ножем 35-річний чоловік накинувся на поліцейських, у результаті нападу один з них отримав легке поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, на авеню Георга V в Парижі відбулася стрілянина, через що постраждало двоє людей. Зокрема, поліція Франції заявила, що постраждалі госпіталізовані у важкому стані. Зазначено, що нападники на мотоциклі обстріляли машину, в якій знаходилися водій і пасажир.