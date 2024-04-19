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В Париже неизвестный угрожал взрывом в иранском консульстве

Иллюстративное фото: неизвестный грозится взорвать консульство Ирана в Париже (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный мужчина угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже, Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.com и L'Orient-Le Jour.

По данным издания, в пятницу, 19 апреля, около 11:00 по местному времени в здание иранского консульства вошел вооруженный мужчина.

На месте происшествия уже работает парижская полиция. Известно, что вокруг консульства установлен "периметр безопасности" и ограничено передвижение гражданских лиц.

Также была закрыта линия метро 6 на участке между станциями La Motte-Picquet – Grenelle и Charles-de-Gaulle – Etoile.

Как пишет L'Orient-Le Jour, было привлечено элитное подразделение полиции Парижа – BRI. Также "свидетель увидел мужчину, который нес гранату или взрывной жилет".

Обновлено в 16:55.

Французские СМИ сообщают, что неизвестный мужчина был задержан. По предварительным данным, взрывчатки при нем не было.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщило, что 13 апреля в торговом центре Westfield Bondi Junction в Сиднее мужчина нанес ножевые ранения людям . Тогда в результате нападения погибли шесть человек. Злоумышленник был застрелен милицией. По данным полиции, нападающий действовал сам.

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