Під Парижем чоловік напав з ножем на поліцейського. Влада заявила про теракт

За його словами, вбивство співробітника правоохоронних органів розглядається як теракт.

У свою чергу, президент Еммануель Макрон заявив, що Франція "не здасться в боротьбі з ісламістським тероризмом".

"Вона була жінкою-поліцейським. Стефані була вбита в своєму поліцейському відділку в Рамбуйї, на і без того побитій землі Івелін. Нація стоїть поруч з її сім'єю, колегами та поліцією. Ми не відмовимося від боротьби з ісламістським тероризмом", - написав він у Twitter.

Свідки події розповіли, що чоловіка бачили розмовляючим по мобільному телефону біля поліцейської дільниці. Він скористався нагодою, щоб увійти всередину, коли жінка увійшла в двері охорони.

Зловмисник кинувся на поліцейського, а потім її колеги відкрили по ньому вогонь.

За даними видання BBC, нападником виявився 36-річний громадянин Тунісу, який прибув до Франції в 2009 році. Зловмисник загинув у лікарні.