RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Парижем чоловік напав з ножем на поліцейського. Влада заявила про теракт

Автор: РБК-Україна

У місті Рамбуйє в 45 км від Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. В результаті нападу загинула жінка-поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Twitter.

За його словами, вбивство співробітника правоохоронних органів розглядається як теракт.

У свою чергу, президент Еммануель Макрон заявив, що Франція "не здасться в боротьбі з ісламістським тероризмом".

"Вона була жінкою-поліцейським. Стефані була вбита в своєму поліцейському відділку в Рамбуйї, на і без того побитій землі Івелін. Нація стоїть поруч з її сім'єю, колегами та поліцією. Ми не відмовимося від боротьби з ісламістським тероризмом", - написав він у Twitter.

Свідки події розповіли, що чоловіка бачили розмовляючим по мобільному телефону біля поліцейської дільниці. Він скористався нагодою, щоб увійти всередину, коли жінка увійшла в двері охорони.

Зловмисник кинувся на поліцейського, а потім її колеги відкрили по ньому вогонь.

За даними видання BBC, нападником виявився 36-річний громадянин Тунісу, який прибув до Франції в 2009 році. Зловмисник загинув у лікарні.

Нагадаємо, минулого року у Франції чоловік скоїв теракт у Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.

Після цього у Франції посилили заходи безпеки. Мобілізували військових, а також посилили охорону шкіл і культових споруд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціянападЕммануель МакронТеракт