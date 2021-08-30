У Парижі швидкість автомобілів обмежили на позначці 30 км/год

З понеділка, 30 серпня, в Парижі введені нові швидкісні обмеження для автомобілів. Відтепер швидкість руху автотранспорту не повинна перевищувати 30 км/год.

Обмеження не стосуються об'їзної дороги, а також окремих бульварів. Зокрема, новий ліміт швидкості не діє на Єлисейських полях. На Кільцевій дозволена швидкість залишилася на колишньому рівні 70 км/год, а на виділених бульварах - 50 км/год.

Нове обмеження введено з метою підвищення безпеки дорожнього руху в столиці Франції. Також зменшення швидкості має посприяти зниженню рівня шуму в місті.

Кільцева дорога Парижа (Фото: wikimedia.org)

Повідомляється, зниженням швидкості до 30 км/год незадоволені жителі передмість Парижа, для яких дорога на роботу і додому тепер буде займати більше часу. А ось самі парижани, згідно з опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Ifop, в цілому підтримують нововведення: за зниження швидкості висловився 61% опитаних.

Нагадаємо, в Україні в населених пунктах встановлено ліміт 50 км/год. У деяких містах, включаючи Київ, на окремих ділянках максимально дозволена швидкість руху становить 80 км/год.