У Парижі пропонують скасувати новорічні свята через коронавірус

Директор однієї з лікарень Парижа (Франція) Жюльєн Ленгле виступив за скасування традиційних різдвяних та новорічні свят. Він вважає, що святкування може призвести до чергового сплеску захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Ленгле сказав, що існує ризик того, що різдвяні та новорічні вечірки, відомі у Франції як "Сен-Сильвестр", можуть закінчитися "гігантським кластером, який може бути біля витоків потенційної нової третьої хвилі COVID-19".

"Я б сказав, без будь-яких сумнівів, що ми повинні скасувати Різдво і Сен-Сильвестр", - сказав він.

Зазначається, що в країні зафіксували понад 1,8 млн випадків захворювання. Наразі Франція займає четверте місце у світі за кількістю хворих, поступаючись Сполученим Штатам, Індії та Бразилії.

Нагадаємо, що Франція ввела другий національний локдаун, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції в кінці жовтня, але деякі політики та експерти в галузі охорони здоров'я сподіваються, що таким чином число заражень може почати знижуватися, що дозволить країні знову відкритися до різдвяного сезону.

Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

Крім того, режим "надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я", викликаний пандемією COVID-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року.