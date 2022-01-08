У Парижі поліція застосувала газ на акції проти COVID-перепусток і обов'язкової вакцинації

Акції противників санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації від коронавірусу пройшли в декількох містах Франції. Найбільш численна відбулася в Парижі. На вулиці французької столиці вийшли кілька тисяч людей.

За даними телеканалу, акція в Парижі супроводжувалася рідкісними сутичками протестувальників з поліцією. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як група учасників у Жовтих жилетах нападає на поліцейських. У відповідь правоохоронці застосовують сльозогінний газ.