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Інтерв'ю

У Парижі обгородять Ейфелеву вежу куленепробивною стіною для захисту від терактів

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 00:50
Фото: Ейфелева вежа (flickr_com_chrishar)
Фото: Ейфелева вежа (flickr_com_chrishar)

Вартість нової системи захисту складає 35 мільйонів євро

У Парижі (Франція) вирішили обгородити Ейфелеву вежу скляною стіною для захисту основи монумента від терактів. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що нова стіна замінить металевий паркан, встановлений у 2016 році. Встановлення нової системи захисту, вартість якої складає 35 мільйонів євро, має завершитися до середини липня.

Так, скляна стіна завтовшки у 6,5 см захищатиме вежу по обидва боки від площі. З інших боків її оточуватиме металевий паркан заввишки у 3,24 м - це одна сота від висоти самої вежі. Щоб запобігти нападам із використанням транспортних засобі, перед захисною огорожею встановлять ще й кам'яні блоки.

Президент Товариства з експлуатації Ейфелевої вежі (SETE) Бернар Гудьє зазначив, що старі паркани замінять на щось "більш приємне і романтичне".

Слід зазначити, що роботи довкола Ейфелевої вежі є частиною загального плану її реконструкції до Олімпійських ігор-2024 у Парижі, вартість якого складає 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Ейфелеву вежу в Парижі (Франція) закрили для відвідувачів у зв'язку зі страйком персоналу з безпеки. При цьому зазначалося, що сади навколо вежі та її підніжжя залишаються відкритими для публіки.

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Теги публікації: Париж, безопасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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