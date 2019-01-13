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У Парижі, на місці вибуху пекарні, виявили тіло 4 жертви

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 16:39
У Парижі, на місці вибуху пекарні, виявили тіло 4 жертви
Фото: вибух у Парижі (twitter.com/ColarossiMarco)

На місці події працювало 30 пожежних

Прокуратура Парижа повідомила, що на місці вибуху пекарні, рятувальники знайшли під уламками тіло четвертої жертви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що в результаті вибуху в пекарні загальна кількість жертв склала 4 людини.

Представник пожежної служби Парижа Ерік Мулен розповів, що на місці події перебувало 30 пожежників, які шукали потенційних жертв, серед уламків і розбитих автомобілів.

Також міська влада заявила, що жителів 12 сусідніх будинків, які отримали ушкодження, були евакуйовані. Було надано тимчасове житло близько 40 жителям.

Раніше повідомлялося, що керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко заявив, що в результаті вибуху в пекарні в центрі Парижі незначні пошкодження отримав громадянин України.За його словами, потерпілий проживав у готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримав незначні пошкодження.

Нагадаємо, 12 січня в Парижі в пекарні на вулиці Тревиз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.

В результаті події постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.

В результаті вибуху в Парижі загинули 4 людини Кількість постраждалих від вибуху в Парижі перевищила 30
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