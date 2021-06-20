RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Парижі дівчата на електросамокаті збили жінку. Вона померла в лікарні

Автор: Дмитро Левицький

У Парижі в ніч на понеділок двоє дівчат на електросамокаті збили 31-річку громадянку Італії, яка гуляла вздовж Сени. Підозрюваних у скоєнні наїзду розшукує французька поліція.

Про це повідомляє BBC.

Попередньо відомо, що пара дівчат їхала на електросамокаті з великою швидкістю і не зупинилася. Жінка, на яку скоїли наїзд, вдарилася головою об тротуар, в результаті чого в неї зупинилося серце.

Медикам вдалося відновити серцевий ритм жінки через 30 хвилин, однак потерпіла через декілька днів померла в лікарні.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом вбивства, обтяженого ненаданням першої допомоги. Поліція розшукує свідків та вивчає записи з відеокамер.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПарижФранціянаездсамокатпреступления