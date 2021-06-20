У Парижі дівчата на електросамокаті збили жінку. Вона померла в лікарні

У Парижі в ніч на понеділок двоє дівчат на електросамокаті збили 31-річку громадянку Італії, яка гуляла вздовж Сени. Підозрюваних у скоєнні наїзду розшукує французька поліція.

Про це повідомляє BBC .

Попередньо відомо, що пара дівчат їхала на електросамокаті з великою швидкістю і не зупинилася. Жінка, на яку скоїли наїзд, вдарилася головою об тротуар, в результаті чого в неї зупинилося серце.

Медикам вдалося відновити серцевий ритм жінки через 30 хвилин, однак потерпіла через декілька днів померла в лікарні.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом вбивства, обтяженого ненаданням першої допомоги. Поліція розшукує свідків та вивчає записи з відеокамер.