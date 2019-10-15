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У Парижі на акції протесту відбулися зіткнення з поліцією

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 21:35
У Парижі на акції протесту відбулися зіткнення з поліцією
Фото: розгін протестуючих (twitter.com/TweeterReynolds)

Поліцейські почали розгін демонстрантів за допомогою сльозогінного газу і водометів

У Парижі у вівторок, 15 жовтня, пожежники вийшли на акцію протесту з вимогою підвищити зарплати і гарантувати збереження пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

Як повідомляється, в ході протестів поліція Парижа почала розгін демонстрантів за допомогою сльозогінного газу і водометів.

Поліцейські перекрили в годину пік рух транспорту в районі станції першої лінії паризького метро Порт-де-Венсен, що викликало пробки.

За даними телеканалу, деякі протестувальники кидали в поліцейських димові шашки. Перші зіткнення поліції з демонстрантами почалися близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 жовтня у Гонконзі пройшла масштабна протестна акція проти уряду, в результаті чого мітингувальники підпалили вхід на одну із станцій метро.

Крім того, в столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів сепаратистів каталонських.

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