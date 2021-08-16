Паралімпійські ігри в Токіо проведуть без глядачів через коронавірус

"Міжнародний паралімпійський комітет і три інших організації прийняли рішення проводити всі змагання за закритими дверима в Токіо і префектурах Тіба, Сайтама і Сідзуока", - йдеться у повідомленні.

Втім, організатори планують допустити на спортивні локації Паралімпіади в префектурі Сідзуока студентів в рамках підтримуваної урядом програми з розвитку освіти.

Зазначено, що раніше розглядалася можливість допуску до 5 тисяч уболівальників на об'єкти в префектурі Сідзуока, де будуть проводитися змагання з велоспорту, за умови, що це число не перевищує 50% місткості об'єкта, але згодом влада не дала дозволу через введення режиму НС у даному регіоні.

Очікується, що в Паралімпійських іграх візьмуть участь близько 4400 спортсменів з майже 160 країн.