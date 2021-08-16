Паралімпійські ігри в Токіо проведуть без глядачів через коронавірус
Сьогодні, 16 серпня організатори Паралімпійських ігор в Токіо заявили про проведення змагань без глядачів. Таке рішення пов'язано зі стрімким зростанням хворих на COVID-19 у Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
"Міжнародний паралімпійський комітет і три інших організації прийняли рішення проводити всі змагання за закритими дверима в Токіо і префектурах Тіба, Сайтама і Сідзуока", - йдеться у повідомленні.
Втім, організатори планують допустити на спортивні локації Паралімпіади в префектурі Сідзуока студентів в рамках підтримуваної урядом програми з розвитку освіти.
Зазначено, що раніше розглядалася можливість допуску до 5 тисяч уболівальників на об'єкти в префектурі Сідзуока, де будуть проводитися змагання з велоспорту, за умови, що це число не перевищує 50% місткості об'єкта, але згодом влада не дала дозволу через введення режиму НС у даному регіоні.
Очікується, що в Паралімпійських іграх візьмуть участь близько 4400 спортсменів з майже 160 країн.
Нагадаємо, в Японії стрімко зростає захворюваність на COVID-19: більше 20 тисяч осіб за добу.
Раніше повідомлялося, що у Токіо встановили рекорд по захворюваності коронавірусом.