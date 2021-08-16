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Паралімпійські ігри в Токіо проведуть без глядачів через коронавірус

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Токіо, Понеділок 16 серпня 2021 15:08
Паралімпійські ігри в Токіо проведуть без глядачів через коронавірус Фото: Паралімпійські ігри в Токіо проведуть без глядачів через коронавірус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 серпня організатори Паралімпійських ігор в Токіо заявили про проведення змагань без глядачів. Таке рішення пов'язано зі стрімким зростанням хворих на COVID-19 у Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Міжнародний паралімпійський комітет і три інших організації прийняли рішення проводити всі змагання за закритими дверима в Токіо і префектурах Тіба, Сайтама і Сідзуока", - йдеться у повідомленні.

Втім, організатори планують допустити на спортивні локації Паралімпіади в префектурі Сідзуока студентів в рамках підтримуваної урядом програми з розвитку освіти.

Зазначено, що раніше розглядалася можливість допуску до 5 тисяч уболівальників на об'єкти в префектурі Сідзуока, де будуть проводитися змагання з велоспорту, за умови, що це число не перевищує 50% місткості об'єкта, але згодом влада не дала дозволу через введення режиму НС у даному регіоні.

Очікується, що в Паралімпійських іграх візьмуть участь близько 4400 спортсменів з майже 160 країн.

Нагадаємо, в Японії стрімко зростає захворюваність на COVID-19: більше 20 тисяч осіб за добу.

Раніше повідомлялося, що у Токіо встановили рекорд по захворюваності коронавірусом.

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