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На Паралімпіаді-2020 заявили про перший випадок госпіталізації COVID-хворого

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Токіо, Четвер 26 серпня 2021 10:54
На Паралімпіаді-2020 заявили про перший випадок госпіталізації COVID-хворого Фото: на Паралімпіаді-2020 заявили про перший випадок госпіталізації COVID-хворого (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 серпня Організаційний комітет Паралімпіади-2020 в Токіо заявив про першу госпіталізацію хворого коронавірусом. Це перший такий випадок після відкриття ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

За інформацією організаторів, зараження виявили у людини, яка не є спортсменом, але пов'язана з Паралімпійськими іграми.

"Людина з-за кордону, пов'язана з Іграми, але не спортсменом. Її госпіталізовували після позитивного результату тесту на коронавірус в понеділок...пацієнт у стабільному стані", - йдеться в повідомленні.

Крім цього в комітеті заявили про ще 15 нових випадків COVID-19, виявлених за минулу добу.

Таким чином, загальна кількість хворих збільшилася до 184, серед них 15 спортсменів-іноземців, які проживали на території олімпійського селища.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу зафіксували на території паралімпійського селища серед спортсменів у день початку Ігор.

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