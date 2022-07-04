На параді до Дня незалежності біля Чикаго сталася стрілянина. Є жертви

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.

За словами свідків, невідомий встиг швидко зробити від 20 до 25 пострілів. Також повідомляється, що містечко охопила паніка після інциденту.