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На параді до Дня незалежності покажуть бойових роботів української розробки

Автор: Вадим Добровольский

На параді, приуроченому до Дня незалежності України, покажуть нові роботизовані платформи і шасі. Техніка розроблена українськими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Автоцентр".

24 серпня на параді на честь Дня Незалежності України відбудеться публічний дебют кількох роботизованих шасі. Найбільшим є унікальна чотиривісних платформа "Мисливець" розробки "КВП" Синергія ". На її борту встановлений бойовий модуль" Амулет "з ПТРК" Стугна ".

Платформа "Мисливець"

Друга новинка - це самохідне баггі з дистанційним управлінням Ironclad, яке може нести легке озброєння, а також інші багатофункціональні модулі невеликої ваги. Розробило колісний "безпілотник" конструкторське бюро Robotics, яке спеціалізується на створенні вогневих комплексів і бойових роботів.

Шасі Camel цієї ж компанії призначене для перевезення невеликих вантажів по полю бою і має зчленовану конструкцію з системою повного приводу.

Шасі Camel

Вся техныка пройшла випробування на полігоні "Десна" в присутності міністра оборони України Андрія Тарана. Цікаво, що безпілотні колісні транспортні засоби отримали армійську класифікацію і вже найближчим часом Міністерство оборони оголосить відкритий конкурс на створення машин декількох класів в залежності від виконуваних ними завдань.

Нагадаємо, до 30-річчя незалежності в Києві вперше відкриється українсько-американська виставка.

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День незалежності України