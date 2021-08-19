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На параді до Дня незалежності покажуть бойових роботів української розробки

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 10:05
На параді до Дня незалежності покажуть бойових роботів української розробки Фото:Баггі Ironclad на радіокеруванні
Автор: Вадим Добровольский

На параді, приуроченому до Дня незалежності України, покажуть нові роботизовані платформи і шасі. Техніка розроблена українськими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Автоцентр".

24 серпня на параді на честь Дня Незалежності України відбудеться публічний дебют кількох роботизованих шасі. Найбільшим є унікальна чотиривісних платформа "Мисливець" розробки "КВП" Синергія ". На її борту встановлений бойовий модуль" Амулет "з ПТРК" Стугна ".

На параді до Дня незалежності покажуть бойових роботів української розробки

Платформа "Мисливець"

Друга новинка - це самохідне баггі з дистанційним управлінням Ironclad, яке може нести легке озброєння, а також інші багатофункціональні модулі невеликої ваги. Розробило колісний "безпілотник" конструкторське бюро Robotics, яке спеціалізується на створенні вогневих комплексів і бойових роботів.

Шасі Camel цієї ж компанії призначене для перевезення невеликих вантажів по полю бою і має зчленовану конструкцію з системою повного приводу.

На параді до Дня незалежності покажуть бойових роботів української розробки

Шасі Camel

Вся техныка пройшла випробування на полігоні "Десна" в присутності міністра оборони України Андрія Тарана. Цікаво, що безпілотні колісні транспортні засоби отримали армійську класифікацію і вже найближчим часом Міністерство оборони оголосить відкритий конкурс на створення машин декількох класів в залежності від виконуваних ними завдань.

Нагадаємо, до 30-річчя незалежності в Києві вперше відкриється українсько-американська виставка.

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