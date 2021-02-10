ПАР відмовляється від COVID-вакцини AstraZeneca

Південно-Африканська Республіка відмовляється від вакцини проти коронавірусу AstraZeneca у зв'язку з її низькою ефективністю. Наразі влада країни розглядає можливість обміну або продажу препарату.
Про це повідомляє ВВС.
Як повідомляється, плани ПАР по використанню препарату AstraZeneca для вакцинації медичних працівників були скасовані після того, як дослідження показали малоефективні результати проти нового варіанту COVID-19 у країні. Замість неї там планують використовувати вакцину Johnson&Johnson.
Зазначається, що заразі у Південній Африці є 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.
Нагадаємо, 8 лютого у ПАР призупинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Також РБК-Україна писало, що вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавіруса. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.
Крім того, у Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID-19 AstrаZeneca. Таке рішення прийняло міністерство з безпеки продуктів і лікарських засобів країни.