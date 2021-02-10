RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ПАР відмовляється від COVID-вакцини AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

Південно-Африканська Республіка відмовляється від вакцини проти коронавірусу AstraZeneca у зв'язку з її низькою ефективністю. Наразі влада країни розглядає можливість обміну або продажу препарату.

Про це повідомляє ВВС.

Популярні новини
Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів 09 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021
У Навального передумали і анонсували нові протести в Росії в ці вихідні 09 лютого 2021
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" 09 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
У Британії нелегалам запропонують вакцинацію без будь-яких перевірок документів 08 лютого 2021
Латвія заборонила ретрансляцію 16 російських телеканалів 09 лютого 2021

Як повідомляється, плани ПАР по використанню препарату AstraZeneca для вакцинації медичних працівників були скасовані після того, як дослідження показали малоефективні результати проти нового варіанту COVID-19 у країні. Замість неї там планують використовувати вакцину Johnson&Johnson.

Зазначається, що заразі у Південній Африці є 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, 8 лютого у ПАР призупинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Також РБК-Україна писало, що вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавіруса. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.

Крім того, у Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID-19 AstrаZeneca. Таке рішення прийняло міністерство з безпеки продуктів і лікарських засобів країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
Росія використовує Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль
Чехія може закупити "Супутник V". Але не буде використовувати до рішення ЄС
Прогноз погоди