ПАР відмовляється від COVID-вакцини AstraZeneca

Південно-Африканська Республіка відмовляється від вакцини проти коронавірусу AstraZeneca у зв'язку з її низькою ефективністю. Наразі влада країни розглядає можливість обміну або продажу препарату.

Як повідомляється, плани ПАР по використанню препарату AstraZeneca для вакцинації медичних працівників були скасовані після того, як дослідження показали малоефективні результати проти нового варіанту COVID-19 у країні. Замість неї там планують використовувати вакцину Johnson&Johnson.

Зазначається, що заразі у Південній Африці є 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.