Папу Римського перевірили на коронавірус

Папу Римського Франциска, який в останні дні хворий, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат. Про це повідомляє римська газета Il Messaggero.

Прес-служба Святого Престолу поки не дала коментарів.

Нагадаємо, 28 лютого Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу. До цього понтифік тісно спілкувався з багатотисячним натовпом віруючих в італійському місті Барі. Серед прихожан було багато людей в респіраторних масках. Ряд ЗМІ писали, що Папа Римський міг заразитися коронавірусів.

Зазначимо, в Італії від коронавірусу COVID-19 померли 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що за добу за межами Китаю було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків зараження, ніж в самому Китаї.

Вчора заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія та Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.