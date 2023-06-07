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Папе Римскому сделали повторную операцию на брюшной полости

Фото: Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу Агостино Джемелли в Риме, где в среду днем ему была сделана операция на брюшной полости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Известно, что понтифику будет проведена лапаротомия и операция на брюшной стенке под общим наркозом. Эта операция необходима из-за грыжи Папы, которая вызывает дискомфорт и боли.

Известно, что он пробудет в больнице на несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление.

Следует заметить, этой весной Папа был госпитализирован для плановых обследований и лечения респираторного заболевания.

Позже выяснилось, что 86-летний понтифик имеет немало хронических недугов. Да, у него проблемы с коленом, из-за которых ему приходится передвигаться на коляске.

В 2021 году Папе производили операцию кишечника. Тогда он не исключал, что может добровольно уйти с должности, если состояние здоровья не позволит ему полноценно выполнять свои обязанности.

Напомним, 10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

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Папа римский