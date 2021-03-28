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Папа Римський заявив, що диявол використовує пандемію COVID-19

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 15:39
Папа Римський заявив, що диявол використовує пандемію COVID-19 Фото: Франициск вважає диявола реальним (vaticannews.va)
Автор: Олександр Білоус

Папа Римський Франциск очолив службу у Вербну неділю в майже порожній базиліці Святого Петра з-за обмежень, пов'язаних з коронавірусом. Він заявив, що диявол користується пандемією в своїх цілях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У докоронавірусні часи у Вербну неділю, що знаменує початок Страсного тижня перед Великоднем, десятки тисяч людей заповнили площу Святого Петра з оливковими гілками і плетеними пальмовим листям під час церемонії на відкритому повітрі.

Зараз лише близько 120 віруючих взяли участь у недільній службі, приєднавшись до папи і близько 30 кардиналів в крилі величезною базиліки. Майже всі, хто брав участь в месі, крім тата і хору, були в масках.

"У минулому році ми були шоковані. В цьому році ми відчуваємо більший тиск, і економічна криза стала важкоюю", - сказав Франциск у своєму традиційному недільному зверненні після меси.

Італія знаходиться на піку ще одного національного карантину, який має закінчитися після Пасхи. У середу папа наказав кардиналам і іншим священнослужителям знизити заробітну плату, щоб зберегти робочі місця інших священиків.

"Диявол користується кризою, щоб сіяти недовіру, відчай і розлад", - сказав він, додавши, що пандемія принесла фізичні, психологічні і духовні страждання.

З того часу, як він був обраний у 2013 році, Франциск ясно дав зрозуміти, що вважає диявола реальним, заявивши в документі 2018 року, що було помилкою вважати його міфом.

Вербна неділя знаменує день, коли згідно з Євангеліями, Ісус увійшов у Єрусалим і був прийнятий народом, але через п'ять днів був розп'ятий.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 березня папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

Раніше папа Римський заявляв, що пандемія коронавірусу у світі є однією з "відповідей природи" на дії людей, які ігнорують екологічну кризу.

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