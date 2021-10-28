Папа Римський зробив третє щеплення від COVID

У Ватикані почалася ревакцинація від коронавірусу. У зв'язку з цим Папа Римський Франциск отримав третє щеплення від COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
"У другій половині жовтня Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану почало вводити третю дозу вакцини від коронавірусу, віддаючи перевагу людям старше 60 років і вразливим верствам населення",-заявив прес-секретарь Ватикану Маттео Бруні.
Разом з Папою Франциском, 94-річний почесний Папа Бенедикт XVI також отримав третю дозу вакцини.
Перші дві дози вакцини Понтифік отримав 13 січня і 3 лютого.