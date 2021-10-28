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Папа Римський зробив третє щеплення від COVID

Автор: Валерія Поліщук

У Ватикані почалася ревакцинація від коронавірусу. У зв'язку з цим Папа Римський Франциск отримав третє щеплення від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"У другій половині жовтня Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану почало вводити третю дозу вакцини від коронавірусу, віддаючи перевагу людям старше 60 років і вразливим верствам населення",-заявив прес-секретарь Ватикану Маттео Бруні.

Разом з Папою Франциском, 94-річний почесний Папа Бенедикт XVI також отримав третю дозу вакцини.

Перші дві дози вакцини Понтифік отримав 13 січня і 3 лютого.

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ВакцинаціяПапа римський