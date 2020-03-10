Папа Римський закликав священиків вийти до заражених коронавірусом людей

Папа Римський Франциск закликав священників відвідати лікарні з зараженими коронавірусом COVID-19 парафіянами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Зокрема, під час ранкової меси у вівторок, 10 березня, Франциск звернувся до священників проявити солідарність стосовно заражених коронавірусом людей - відвідати лікарні з інфікованими та підтримати медичний персонал.

Раніше, через спалах коронавірусу в Італії, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь по відеотрансляції, а не з балкону Апостольського палацу у Ватикані, як це традиційно відбувається.

Нагадаємо, Італія ввела безпрецедентні заходи у зв'язку зі зростаючою кількістю заражених COVID-19 у країні. Так, італійцям рекомендують не залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях.

Наразі в Італії коронавірусом заразилися майже 10 тис. осіб. Відомо про понад 460 смертельних випадків від вірусу. Всього в Європейському регіоні, станом на ранок 10 березня, зафіксовано понад 15 тис. випадків зараження COVID-19.