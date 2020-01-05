Папа Римський закликав США та Іран до діалогу

Папа Римський Франциск закликав Вашингтон та Тегеран до діалогу та стриманості на фоні зростання напруження після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у неділю, 5 січня, Папа Франциск закликав до діалогу та стриманості після спецоперації США з ліквідації іранського військового командувача Сулеймані в Багдаді.

Зазначається, що під час недільної молитви Папа Франциск не згадував Іран, але заявив про жахливе напруження в повітрі, яке зараз відчувається у багатьох частинах світу.

"Закликаю всі сторони підтримувати вогонь діалогу та самоприборкування, щоб уникнути ворожнечі", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше високий представник Європейського союзу Жозел Боррель під час розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом закликав Тегеран бути максимально стриманим та запропонував допомогу у зменшенні напруженості після вбивства генерала Сулеймані.

РБК-Україна писало, що 3 січня сили США здійснили удар по колоні іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту в Багдаді. В результаті американської операції загинули вісім осіб, серед них і командир іранського спецназу "Кудс" Сулеймані.