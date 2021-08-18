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Папа Римський закликав людей вакцинуватися від COVID

Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск звернувся до людей із закликом зробити щеплення від коронавірусу "на благо всіх". Він заявив, що вакцинація зможе покласти край пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Завдяки Божій благодаті та праці багатьох у нас тепер є вакцини, які захищають від COVID-19. Вони дають нам надію на припинення пандемії, але тільки в тому випадку, якщо вони будуть доступні для всіх, і якщо ми будемо працювати спільно",- сказав Франциск.

Сам Папа Римський щепився від коронавірусу у березні поточного року, стверджуючи, що дане рішення він прийняв через "етичне зобов'язання".

За його словами, вакцинація - це "простий, але ґрунтовний спосіб просування загального блага і турботи один про одного, особливо про найвразливіших".

"Я молюся, щоб кожен вніс свій маленький внесок, зробив власний маленький жест любові", - додав Франциск.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський підтримав молитву земляків за хворих COVID-19, він благословив аргентинців, які почали щоденну молитву на Розарії.

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