Папа Римський визнав факт сексуального насильства над монахинями у церкві

Він підтвердив факт існування випадку, коли монахинь утримували як секс-рабинь

Папа Римский Франциск признал наличие случаев, когда представители духовенства сексуально издевались из монахинями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

Глава Католической церкви подтвердил факт существования случае, когда монахинь удерживали как секс-рабынь. По словам папы Франциска, его предшественнику - Бенедикту XVI - в свое время даже пришлось закрыть одну из конгрегаций монахинь, которые стали жертвами насилия со стороны священников.

"Папа Бенедикт имел смелость распустить конгрегацию, которая заразилась рабством - даже сексуальным рабством, устроенным частью церковников", - сказал Папа Римский Франциск.

Как отмечается, это первый случай, когда Франциск публично признал существование проблемы сексуального насилия над монахинями в Католической церкви.

По его словам, Ватикан пытается решить эту проблему, однако она до сих пор является нерешенной, и в отдельных регионах является более распространенной, чем в других.

РБК-Украина писало, что в Ватикане возобновили работу комиссии по борьбе с сексуальным насилием в духовенстве.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура штата Иллинойс (США) опубликовала доклад по итогам расследования сексуального насилия со стороны духовенства, в котором сообщила о 500 священников, которых обвинила в сексуальном насилии над детьми.