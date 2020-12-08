Папа Римський оголосив спеціальну індульгенцію через COVID

Фото: Папа Римський Франциск (instagram franciscus)

Папа Римський Франциск оголосив наступний 2021 роком святого Йосифа, а також пообіцяв спеціальну індульгенцію віруючим у зв'язку з пандемією COVID-19. Особливий рік триватиме з 8 грудня 2020 по 8 грудня 2021 року.

Про це повідомляє vaticannews.

Повідомляється, що Франциск оголосив особливий рік з нагоди 150-річчя проголошення святого Йосипа покровителем Вселенської церкви. У той же час Апостольська пенитенциарія видала указ про надання спеціальних індульгенцій на час особливої року.

У Ватикані відзначають, що протягом цього періоду віряни будуть мати можливість присвятити себе "молитві і добрим справам" та отримати прощення гріхів вдома чи в іншому місці перебування. Повна індульгенція буде надаватися на звичайних умовах - сповідь, причастя і молитва. Ініціатива пов'язана з тим, що під час пандемії багато людей змушені знаходитися на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ватикан не вважає ситуацію на Донбасі "громадянським зіткненням".

Відзначимо, що раніше було названо кількість прихильників різних конфесій в Україні.