Папа Римський Франциск потрапив до лікарні: йому зроблять планову операцію на кишечнику

Папі Римському Франциску зроблять планову операцію в римській клініці на кишківнику. Понтифік сьогодні, 4 червня, ліг до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Святого Престолу .

"Сьогодні вдень Папа Римський Франциск відправився клініку імені А.Джемеллі, де йому буде проведена планова операція з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки", - йдеться в заяві.

Уточнюється, що операцію понтифіку проведе професор Серджіо аьф'єрі. Про її результати прес-служба Ватикану випустить новий медичний бюлетень.