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Папа Франциск в Бельгии выступил с заявлением о сексуальном насилии и женщинах-священниках

Воскресенье 29 сентября 2024 05:20
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Папа Франциск в Бельгии выступил с заявлением о сексуальном насилии и женщинах-священниках Фото: Папа Франциск (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В пятницу король и премьер-министр Бельгии настоятельно потребовали от Папы Франциска принятия более конкретных мер по борьбе с сексуальным насилием со стороны католического духовенства. Эта проблема вновь оказалась в центре внимания во время его визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

И король Филипп, и премьер-министр Александр Де Кроо подняли этот вопрос публично, используя необычно резкую риторику для зарубежной поездки Папы.

Филипп сказал Франциску в приветственной речи в Бельгии, что Церкви потребовалось "слишком много времени", чтобы разобраться со скандалами. Де Кроо сказал, что ей "предстояло пройти долгий путь" и что "одних слов недостаточно". "Необходимо также предпринять конкретные шаги", — заявил премьер.

В пятницу Папу также призывали пересмотреть запрет Католической церкви на рукоположение женщин в священники.

По данным отчета Церкви, с 2012 года в Бельгии было подано более 700 жалоб и сообщений о злоупотреблениях со стороны священнослужителей. На встрече с политиками в пятницу в королевском замке Лакен в Брюсселе Франциск стремился заверить, что мировая Римско-католическая церковь занимается этим вопросом.

87-летний понтифик не назвал конкретных случаев насилия в Бельгии, но сказал, что поведение католического духовенства предоставило "болезненные контрсвидетельства" учению церкви.

"Я имею в виду трагические случаи жестокого обращения с детьми, которые являются бедствием, с которым Церковь борется твердо и решительно... реализуя профилактическую программу по всему миру», - сказал Папа.

Он добавил, что Церковь должна "стыдиться и просить прощения" за насилие над несовершеннолетними, которое он назвал преступлением.

Ранее Франциск раскритиковал обоих кандидатов в президенты США за "антижизненную" политику в отношении абортов и мигрантов, а также дал совет американцам как голосовать на выборах.

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