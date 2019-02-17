ПАТ "Харківгаз" провело навчання 700 працівників компанії

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Зараз в ПАТ "Харківгаз" понад 600 незаповнених вакансій по Харківській області

Протягом 2018 року ПАТ "Харківгаз" провело навчання та підвищення кваліфікації близько 700 працівників компанії. Більшість співробітників, що пройшли навчання, є фахівцями робочих професій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що для працівників компанії були проведені навчання за профілями роботи, атестація зварників. Навчальний центр і лабораторія зварювання ПАТ "Харківгаз" єдині в газорозподільній галузі проводять первинне навчання та атестацію зварників пластмас. Мають необхідну дозвільну документацію. Послугами лабораторії по перевірці обладнання для терморезисторного зварювання поліетиленових труб користуються інші газові компанії.

"На базі навчального центру з підготовки кадрів наші співробітники можуть отримати нову професію або підвищити кваліфікацію. ПАТ "Харківгаз" співпрацюємо з ДП "Східний експертно-технічний центр Держпраці, навчально-курсовими комбінатами, Києво-Могилянської та Львівської бізнес-школами", - зазначив начальник управління з персоналу ВАТ "Харківгаз" Костянтин Ерофтеев.

Також у прес-службі зазначили, що ПАТ "Харківгаз" має високий кадровий потенціал, дає можливість професійного розвитку. Однак, з-за необґрунтованого тарифу на розподіл газу, який встановлює НКРЕКП, підприємство втрачає щороку понад 300 кваліфікованих працівників.

"Зараз в ПАТ "Харківгаз" понад 600 не заповнених вакансій по Харківській області. Штат працівників окремих ділянок укомплектований лише на 40%. Подальше штучне заниження тарифу на розподіл газу та рівня заробітних плат призведе до ситуацій, коли нікому буде ні виїжджати на аварійні виклики ні проводити ремонти. Підготовка і навчання такого рівня фахівців займає близько 3 років", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, за останні роки істотно збільшилася ціна на газ, яку отримує НАК "Нафтогаз України". Тариф і витрати на заробітні плати для працівників газорозподільних компаній не переглядалися НКРЕКП з 2016 року. Навіть після кількох законодавчих підвищень мінімального рівня заробітної плати в Україні.