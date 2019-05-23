ПАТ "Харківгаз" випробувало роботів для пошуку крадіжок газу

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У 2019 році за несанкціоноване використання газу злодіям нараховано до оплати 5,5 млн гривень

З початку року ПАТ "Харківгаз" виявив понад 1,1 тис. випадків несанкціонованого використання газу. Вперше фахівці компанії розробили і протестували робототехніку з пошуку дефектів газопроводів та несанкціонованих підключень до газової труби. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Співробітники ПАТ "Харківгаз" реалізували проект - розробили і зібрали робота, який пересувається по газових трубах. Його використання дозволяє швидко знаходити незаконні врізки в газопровід, фіксувати на відео факти крадіжок газу. При цьому газопостачання не припиняється і не потрібен доступ на територію споживача", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в 2019 році за несанкціоноване використання газу злодіям нараховано до оплати 5,5 млн гривень. Самовільне втручання в газовий лічильник, для зменшення показань, варто споживачам в середньому 50 тис. гривень, несанкціоновані підключення до газопроводів - 200 тис. гривень.

"Насправді, для споживача дешевше чесно споживати газ і контролювати його витрати. Наприклад, людина, яка сплатила за крадіжку газу 200 тис. гривень, повинна усунути порушення викликані крадіжкою, оплатити відключення і пуск газу. А могла би витратити ці кошти на енергозберігаючі заходи, нове обладнання, утеплення будинку і таким чином зменшити розмір платежів", - зазначила комерційний директор ПАТ "Харківгаз" Ірина Лістова.

Що стосується втручання споживачів у роботу лічильників газу для зменшення його показань, у цьому році нарахування збитків за крадіжку газу буде здійснюватися навіть у випадку, коли прилад обліку з втручанням має прострочений термін повірки. Тобто, прострочення терміну повірки лічильника не звільняє споживача від необхідності оплатити за свої махінації.

Також у прес-службі зазначили, що всього з початку року було виявлено понад 230 втручання споживачів у роботу приладів обліку. Крім відшкодування збитків за несанкціоноване використання газу, які в середньому складають 50 тис. гривень, власники таких домоволодінь самостійно оплачують придбання нового лічильника і його установку.