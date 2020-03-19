Через пандемію коронавірусу 25 млн людей у світі можуть втратити роботу

Якщо уряди не вдаватимуться до оперативних заходів для захисту працівників в своїх країнах, 25 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити роботу через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Міжнародна організація праці (ILO).

Як повідомляється, пандемія коронавірусу може викликати глобальну економічну кризу, однак, якщо подивитись на міжнародну відповідальну скоординовану політику, як це сталось під час світової кризи 2008-2009 років, то вплив на глобальне безробіття може бути суттєво нижчим.

Також вони додають, що в результаті пандемії працівники по всьому світу за цей рік можуть втратити від 860 млрд доларів до 3,4 трильйона доларів.

Нагадаємо, місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Як зазначається, після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще повинна суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливі нові спалахи.

Також, Європейський союз виділить державам-членам майже 40 млрд євро для подолання наслідків кризи, спричиненої спалахом коронавірусу в Європі.