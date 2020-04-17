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Пандемія викликала безпрецедентний економічний спад в єврозоні, - Лагард

Новини » Фінансова криза 2020     17.04.2020 - 12:25
Пандемія викликала безпрецедентний економічний спад в єврозоні, - Лагард
Фото: Крістін Лагард (imf.org)

Ситуація погіршується у виробничій сфері та на ринку праці

Останні економічні дані в зоні євро свідчать про безпрецедентний спад, значне скорочення виробництва, а також швидке погіршення на ринках праці. Про це йдеться в заяві глави Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, до весняних зустрічей МВФ і Світового банку.

Як наголошується в заяві, невизначеність залишається високою, що робить надзвичайно важким передбачити ймовірну ступінь і тривалість майбутнього спаду і подальше відновлення.

За її словами, пандемія коронавірусу (COVID-19) - це дійсно глобальна проблема. Країнам по всьому світу доводиться мати справу з її важкими людськими та економічними наслідками.

Як зазначила Лагард, ЄЦБ вже вжив заходів для боротьби з негативними наслідками шоку від коронавіруса. Зокрема, була запущена програма покупки активів приватного сектора і цінних паперів державного сектора. В цілому, придбання активів додасть 1,1 трлн євро до портфелю ЄЦБ до кінця 2020 року.

Лагард підкреслила, що інфляція в єврозоні є найнижчою на тлі падіння цін на нафту, і швидше за все, продовжить знижуватися найближчим часом.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння світової економіки в 2020 році на 2,4% через пандемії коронавіруса і зростання на 5,9% в 2021 році.

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