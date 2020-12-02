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Пандемія призвела до історичної кризи в США, - кандидат в міністри фінансів

Автор: Даша Харченко

Джанет Йеллен, яку обраний президент США Джо Байден планує призначити на пост міністра фінансів, заявила, що пандемія коронавірусу призвела до кризи історичного масштабу в Штатах. Вона назвала це "американською трагедією".

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Про це повідомляє Reuters.

Йеллен зазначила, що найбільший збиток пандемія завдала найбільш уразливим групам населення.

"Це американська трагедія, і нам необхідно діяти невідкладно. Бездіяльність призведе до посиленого спаду, який завдасть ще більшої шкоди", - сказала Йеллен.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів США Стівен Мнучин прогнозує, що американська економіка, яка понесла серйозні втрати через пандемію коронавірусу, мала одужати влітку - на початку осені 2020 року.

Раніше The Washington Post писала, що США в 2020 році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.

Прогноз погоди
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