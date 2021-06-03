Як пандемія вплинула на роботу та зайнятість в Україні: дані опитування

У травні 2021 року трохи більше половини економічно активних громадян України заявили, що в режимі їх роботи під час пандемії COVID-19 не відбулося жодних змін. "Працювали як раніше" 53% респондентів.

Водночас 14% економічно активних громадян повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати, 7% - повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з частковим збереженням заробітної плати, 6% - пішли у частково оплачувану відпустку, 2% - пішли у повністю оплачувану тривалу відпустку, 9% - пішли у неоплачувану відпустку, 4% - від час пандемії втратили роботу.

Працівники державного і приватного секторів економіки приблизно однаково часто відповідають, що не відчули змін у режимі їхньої роботи (відповідно 52,5% і 56%). Проте, працівники державного сектору помітно частіше, ніж приватного, відповідають, що повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати (відповідно 26% і 10%), працівники ж приватного сектору частіше, ніж державного, відповідають, що пішли у неоплачувану відпустку (відповідно 11% і 5%) та що вони втратили роботу (відповідно 4% і 0,3%).

Насамперед в умовах пандемії постраждали ті, хто працював на тимчасовій основі - серед них лише 36% вказали, що в їх роботі нічого не змінилося (тоді як серед тих, хто працює на постійній основі - 58,5%), вказали, що пішли в неоплачувану відпустку - відповідно 20% і 7%, втратили роботу - відповідно 17% і 0,6%. Серед тимчасово зайнятих лише 2% вказали, що повністю або частково перейшли на дистанційну роботу з повним збереженням заробітної плати, тоді як серед постійно зайнятих - 17%. Слід також зазначити, що частка тимчасово зайнятих у приватному секторі значно вища, ніж у державному (відповідно 17% і 2%).

Відповідаючи на запитання, як змінилася їхня зарплата під час пандемії коронавірусу, 54% представників економічно активного населення зазначили, що вона не змінилася, 37% - що вона зменшалася, а 3% - що вона зросла. На зменшення зарплати частіше вказують працівники приватного сектору, ніж державного (відповідно 40% і 26%), зазначають, що вона не змінилася - відповідно 52% і 67%, що вона зросла - відповідно 3% і 4%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.