Пандемія не завадила: у світі зростають витрати на оборону

Світові витрати на оборону в 2020 році зросли до 1,83 трлн доларів США, збільшившись на 3,9%. Це зростання було лише трохи нижчим, ніж у 2019 році, попри пандемію та подальше скорочення світового економічного виробництва на 4,4%.

"Світові витрати на оборону зросли в 2020 році до 1,83 трлн дол. США, збільшившись у реальному вираженні на 3,9%", - йдеться в матеріалі.

Посилене або стабільне зростання аналітики зафіксували у Латинській Америці, Північній Америці та в країнах Африці на південь від Сахари, що певним чином компенсує уповільнення регіональних темпів зростання у Європі та, меншою мірою, в Азії.

Реальне зростання оборонного бюджету Китаю сповільнилося до 5,2% у 2020 році, зменшившись з 5,9% у 2019 році. Водночас більш широке зростання витрат в Азії також сповільнилося - з 3,8% до 3,6%, оскільки країни фінансували заходи з боротьби з пандемією.

"При цьому приріст Китаю до 2020 року, який склав номінально 12 мільярдів доларів США, все-таки був більшим, ніж збільшення сукупного оборонного бюджету в усіх інших азіатських державах", - зазначають дослідники.

Наголошується, що збільшення оборонних бюджетів США та Китаю становило майже дві третини загального збільшення глобальних оборонних витрат у 2020 році.

Збільшення сприйняття загрози в Європі через захоплення Росією українського Криму і агресію на Донбасі сприяло зростанню європейських оборонних витрат.

Зазначається, що частка ВВП європейських членів НАТО після 2014 року, спрямована на оборонний бюджет, почала зростати. "Ця тенденція тривала і в 2020 році, їхні витрати досягли 1,64% ВВП порівняно з 1,25% ВВП у 2014 році", - йдеться у статті.