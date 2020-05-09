Пандемія коронавірусу змушує РФ перенести святкування 9 травня

Ілюстративне фото (РИА Новости)

У містах країни запустять феєрверки, але традиційного військового параду і святкувань не буде

Росія змушена перенести святкування на честь 75 років з дня перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Святкування, які, як вважається, посилюють підтримку Кремля, перенесли на невизначений термін.

Президент РФ Володимир Путін назвав святкування Дня Перемоги священним для росіян, але сказав, що великий публічний захід є занадто ризикованим під час пандемії. С таном на 8 травня в Росії зареєстровано 187 859 випадків коронавірусу і 1723 випадки смерті.

Під час спрощеної урочистості Путін покладе квіти до військового меморіалу Вічного вогню за стінами Кремля і виступить з промовою.

Міністерство оборони РФ повідомило, що в містах по всій країні будуть випущені феєрверки.

Раніше РБК-Україна писала, що н а 9 травня в Україні заплановано проведення понад 300 заходів, приурочених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Відзначимо, Кабінет міністрів відмовився від проведення акцій 9 травня з-за карантину в Україні. Від акцій також відмовилися влади Києва. Мер столиці зазначав, що формат святкування 9 травня буде іншим, але не уточнив деталей.