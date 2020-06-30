Пандемія коронавируса прискорилася, а українці оцінили дії Зеленського: новини за вихідні

Пандемія коронавируса починає прискорюватися, українці оцінили дії президента України Володимира Зеленського, в Миколаєві депутат заявив про самогубство дружини. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 27- 29 червня, - в матеріалі РБК-Україна

У ВООЗ заявили про прискорення пандемії коронавірусу

Глобальна пандемія коронавірусу починає прискорюватися, попри те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби. Більшість жителів планети залишаються сприйнятливими до коронавірусу.

Про це на прес-брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус.

"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але сувора реальність така, що все ще навіть не наблизилося до закінчення", - зазначив він.

Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії, - МЗС

Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу російських військ на Україну. Будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, багато військових експертів та аналітиків не виключають військовий наступ російських Збройних сил для досягнення політичних або економічних цілей.

Дії Зеленського вперше не схвалюють більше, ніж підтримують

Тих, хто не підтримує дії президента України Володимира Зеленського вперше за останній рік більше чим тих, хто схвалює його діяльність. Не підтримують дії глави держави майже половина опитуваних. Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС.

За даними опитування щодо оцінки дій органів влади у травні-черві цього року, 38% респондентів відповіли, що підтримують дії та заяви Зеленського, тоді як у травні цей показник становив 47%.

Не схвалюють діяльність президента 45% опитаних українців, у травні дії Зеленського не підтримували 37%. Різниця між кількістю тих, хто схвалює та тих, хто не схвалює дії Зеленського, вперше за рік стала від'ємною - мінус 7%.

У Миколаєві депутат заявив про самогубство дружини: подробиці

У Миколаєві депутат місцевої обласної ради Ігор Івануна заявив, що його 33-річна дружина Христина покінчила життя самогубством.

Жінка, за словами 34-річного депутата вистрілила собі в скроню з травматичного пістолета, який належав Івануні. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Трагедія сталася 29 червня, близько 10:00. Саме в цей час депутат звернувся в поліцію з повідомленням, що його дружина з травматичної зброї заподіяла собі поранення в голову. Вона померла на місці, а у квартирі крім неї був сам депутат. Поліція розглядає різні версії події, у тому числі й умисне вбивство.

В Луганській області стався обвал на шахті, є загиблий та поранений

Вчора ввечері о 23:30 в Луганській області стався обвал на шахті "Привільнянська" в Лисичанську. Внаслідок події один шахтар загинув та ще один отримав травми.

Наразі не відомо, що стало причиною обвалу на шахті, однак зазначається, що постраждалого шахтаря з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню. Пізніше він був госпіталізований до лікарні Лисичанська.

Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області

Підозрюваний у корупції Андрій Балонь був звільнений з посади глави Кіровоградської обласної державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ.

Балонь був звільнений 27 червня. Указ про звільнення оприлюднили на сайті Офісу президента України.

Іран видав ордер на арешт Трампа в помсту за смерть Сулеймані

Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції Касема Сулеймані. Саме Трамп розпорядився завдати авіаудар, який став для Сулеймані фатальним.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, посилаючись на слова генерального прокурора Тегерана Алі Алкази Мехра передає, що Трамп буде притягнутий до відповідальності, як тільки він піде з посади президента після закінчення строку його повноважень.

Над Донецьком вивісили величезний український прапор (відео)

В День Конституції України - 28 червня над тимчасово окупованим Донецьком з'явився величезний прапор нашої країни. Полотнище розміром в 15 метрів запустили в небо переселенці і українські військові недалеко від лінії розмежування.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок. Щоб національний символ злетів у повітря, до нього прикріпили жовті і блакитні повітряні кульки, наповнені гелієм.

Таким чином, кажуть активісти, хотіли нагадати жителям тимчасово окупованих територій, що Україна про них не забуває (відео).