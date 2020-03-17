Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха

Пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Лотара Вілера - президента Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини.

За словами Вілера, пандемія, швидше за все, триватиме близько двох років, проте багато що залежить від швидкості розробки вакцини. Він також підкреслив, що в кінцевому підсумку від 60 до 70% населення планети буде заражене, одужає і набуде імунітету.

"Ми припускаємо, що на це піде близько двох років... Ми ще не знаємо, як буде виглядати смертність в кінцевому підсумку", - заявив Вілер.

Він також додав, що без суворих заходів соціального дистанціювання Німеччина може зіткнутися з мільйонами випадків зараження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях.

Також сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що спалах коронавірусу в країні закінчиться в липні-серпні 2020 року. Він додав, що це стане можливим, якщо влада буде справлятися зі своєю роботою і знизить рівень смертності в США.