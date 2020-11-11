ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пандемія в Німеччині: скасували майже мільйон авіарейсів

Автор: Анастасия Рокитна

З березня 2020 року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів. Причиною тому стала пандемія.

Популярні новини

Про це повідомила Європейська організація з безпеки польотів Eurocontrol, передає DW​​​​​​.

У Німеччині через COVID-19 пасажиропотік у річному обчисленні знизився на 83%. Найбільше потерпів столичний аеропорт Берлін-Тегель.

В аеропорту Франкфурта-на-Майні за цей час було на 62% літаків менше, ніж зазвичай у цей період.

Авіакомпанія Lufthansa минулого тижня мала у середньому в Німеччині 383 злетів і посадок на день. Водночас літаки німецької пошти DHL за попередній тиждень у середньому здійснювали 115 злетів і посадок щодня в Німеччині, що становило на 14 відсотків більше польотів у цілому у порівнянні з таким же періодом минулого року.

Нагадаємо, Євроконтроль має три сценарії виходу авіації з карантину та відновлення польотів. Вони залежать від доступності вакцини від коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що загальнонаціональний "локдаун" може тривати довше запланованого.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Германияавиасообщение