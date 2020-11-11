Пандемія в Німеччині: скасували майже мільйон авіарейсів

Фото: самолет (Pixabаy)

З березня 2020 року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів. Причиною тому стала пандемія.

Про це повідомила Європейська організація з безпеки польотів Eurocontrol, передає DW​​​​​​​.

У Німеччині через COVID-19 пасажиропотік у річному обчисленні знизився на 83%. Найбільше потерпів столичний аеропорт Берлін-Тегель.

В аеропорту Франкфурта-на-Майні за цей час було на 62% літаків менше, ніж зазвичай у цей період.

Авіакомпанія Lufthansa минулого тижня мала у середньому в Німеччині 383 злетів і посадок на день. Водночас літаки німецької пошти DHL за попередній тиждень у середньому здійснювали 115 злетів і посадок щодня в Німеччині, що становило на 14 відсотків більше польотів у цілому у порівнянні з таким же періодом минулого року.

Нагадаємо, Євроконтроль має три сценарії виходу авіації з карантину та відновлення польотів. Вони залежать від доступності вакцини від коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що загальнонаціональний "локдаун" може тривати довше запланованого.