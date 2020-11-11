ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пандемія в Німеччині: скасували майже мільйон авіарейсів

Берлін, Середа 11 листопада 2020 10:58
Пандемія в Німеччині: скасували майже мільйон авіарейсів
Фото: самолет (Pixabаy)
Автор: Анастасия Рокитна

З березня 2020 року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів. Причиною тому стала пандемія.

Про це повідомила Європейська організація з безпеки польотів Eurocontrol, передає DW​​​​​​.

У Німеччині через COVID-19 пасажиропотік у річному обчисленні знизився на 83%. Найбільше потерпів столичний аеропорт Берлін-Тегель.

В аеропорту Франкфурта-на-Майні за цей час було на 62% літаків менше, ніж зазвичай у цей період.

Авіакомпанія Lufthansa минулого тижня мала у середньому в Німеччині 383 злетів і посадок на день. Водночас літаки німецької пошти DHL за попередній тиждень у середньому здійснювали 115 злетів і посадок щодня в Німеччині, що становило на 14 відсотків більше польотів у цілому у порівнянні з таким же періодом минулого року.

Нагадаємо, Євроконтроль має три сценарії виходу авіації з карантину та відновлення польотів. Вони залежать від доступності вакцини від коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що загальнонаціональний "локдаун" може тривати довше запланованого.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Германияавиасообщение

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся