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Пандемия COVID-19 привела к всплеску инфекций супербактерий

Фото: пандемия COVID-19 вызвала всплеск инфекций супербактерий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Количество заболеваний, которые вызваны устойчивыми к антибиотикам патогенами – супербактериями, после пандемии COVID-19 увеличилось более чем вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний говорится, что количество зарегистрированных случаев двух возбудителей с высокой лекарственной устойчивостью увеличилось в 2020 году, в первый год пандемии COVID-19, а затем резко возросло в 2021 году.

Всплеск был вызван вспышками в отделениях интенсивной терапии в странах, где инфекции, устойчивые к противомикробным препаратам, уже были широко распространены.

Некоторые ученые связывают рост внутрибольничных инфекций супербактерий во время пандемии с более широким назначением антибиотиков для лечения COVID-19 и других бактериальных инфекций во время длительного пребывания в больнице.

Лекарственная устойчивость развивается из-за неправильного или чрезмерного использования антибиотиков. Эксперты называют супербактериальные инфекции, в том числе грибковые патогены, тихой пандемией, которая ежегодно вызывает более миллиона смертей, но не привлекает внимания и финансирования исследований.

Напомним, что Минздрав Украины разрешил делать первую бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех привитых подростков в возрасте 12-17 лет.

Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.

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