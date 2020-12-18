Пандемія COVID-19 не відступає, попри стабілізацію ситуації, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що пандемія коронавірусу не відступає, попри стабілізацію ситуації. В Україні як і раніше фіксують велику кількість захворювань і госпіталізацій.

Про це Степанов заявив на брифінгу у п'ятницю, 18 грудня.

Він зазначив, що тільки за минулу добу в Україні госпіталізували через коронавірус 2904 людини. При цьому виписали 2747 пацієнтів.

"Пандемія COVID-19, попри таку стабілізацію ситуації, щодо кількості хворих, кількості людей, які госпіталізуються, все одно не відступає. Все одно велика кількість хворих щодня. Тому необхідно максимально дотримуватися всіх правил", - заявив Степанов.

Міністр додав, що в Україні вже тиждень спостерігається тенденція, коли за добу кількість видужали перевищує число нових захворювань COVID-19.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 12 630 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 12 866 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в держбюджет країни на 2021 закладені кошти на закупівлю 4 мільйонів доз вакцини від COVID-19.