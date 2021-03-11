RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пандемії COVID рік. Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 11 березня, відзначається рік з дня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила в світі пандемію коронавірусу. Президент Володимир Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Рік тому ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і став сильнішим. Доктор Тедрос (глава ВООЗ - ред.) впевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть нам повернутися до звичного життя", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19 у світі. В цей же день рік тому Кабінет міністрів ввів карантин в Україні.

За цей рік в Україні діяли кілька жорстких карантинів. При цьому наприкінці лютого уряд продовжило терміни дії карантину як мінімум до 30 квітня.

Відзначимо, 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена". При цьому обмеження вводяться в залежності від епідеміологічної ситуації в окремо взятому регіоні. "Червона" зона - це найбільш жорсткі обмеження, "зелена" - їх зняття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийпандемияКоронавірус
Читайте також
COVID-вакцинація в Україні: за добу прищепили майже 6 тисяч осіб
В Україні понад 9 тисяч випадків COVID і 4 250 госпіталізацій
Прогноз погоди