Пандемії COVID рік. Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину

Сьогодні, 11 березня, відзначається рік з дня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила в світі пандемію коронавірусу. Президент Володимир Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу.

"Рік тому ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і став сильнішим. Доктор Тедрос (глава ВООЗ - ред.) впевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть нам повернутися до звичного життя", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19 у світі. В цей же день рік тому Кабінет міністрів ввів карантин в Україні.

За цей рік в Україні діяли кілька жорстких карантинів. При цьому наприкінці лютого уряд продовжило терміни дії карантину як мінімум до 30 квітня.

Відзначимо, 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена". При цьому обмеження вводяться в залежності від епідеміологічної ситуації в окремо взятому регіоні. "Червона" зона - це найбільш жорсткі обмеження, "зелена" - їх зняття.