Через пандемію COVID-19 зросла смертність від іншої небезпечної хвороби

За словами авторів дослідження, така тенденція зростання смертності від туберкульозу пов'язана з пандемією коронавірусу у світі. Вона послабила систему охорони здоров'я у всіх країнах, закривши пацієнтам доступ до інших медичних послуг.

З початку пандемії COVID-19 у 2020 році різко знизилася кількість поставлених діагнозів "туберкульоз". Так, у 2019 році хворобу діагностували у 7,1 млн осіб, а вже у 2020 році - у 5,8 млн жителів Землі.

За даними ВООЗ, на сьогоднішній день на туберкульоз хворіють 4,1 млн осіб, але у них або не діагностовано захворювання, або про це офіційно не повідомлялося.

Кількість смертей від небезпечної хвороби зросла у 30 країнах світу. Вчені прогнозують, що показники смертності стануть ще вищими у 2022 році. Експерти вважають, що людству знадобиться близько 5 років, щоб стабілізувати ситуацію з туберкульозом.