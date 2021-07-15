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Через пандемію 23 млн дітей у світі пропустили планову вакцинацію, - ВООЗ

Автор: Анастасія Рокитна

Майже 23 млн дітей у всьому світі пропустили минулого року планову вакцинацію через пандемію. Це призвело до спалахів кору, поліомієліту та інших запобіжних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВООЗ та ЮНІСЕФ.

"Пандемія COVID-19 призвела до серйозного зниження рівня вакцинації дітей, що відкинуло нас більш ніж на десятиліття назад", - заявила керівник департаменту ВООЗ з імунізації Кейт О'брайен.

За словами керівника відділу імунізації ЮНІСЕФ Єфрема Леманго, спостерігається "тривожне збільшення" числа дітей з "нульовою дозою" - тих, хто не пройшов жодну вакцинацію.

Їх число зросло в минулому році до 17,1 млн з 13,6 млн в 2019 році.

За даними ВООЗ, кір може призводити до летального результату при захворюваннях дітей у віці до п'яти років, а поліомієліт - скалічити дітей на все життя. Це в першу чергу відноситься до африканських і азіатських країн зі слабкими системами охорони здоров'я.

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