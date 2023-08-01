"Панатинаикос" – "Днепр-1": команда Кучера отравилась перед матчем Лиги чемпионов

Матч "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится 1 августа в Афинах. Поединок примет стадион "Апостолос Николаидис". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30.

Накануне встречи 15 представителей вице-чемпиона Украины испытали недомогание. Все они, в том числе и 8 футболистов, имели симптомы отравления. Администраторы команды решили покупать продукты самостоятельно, а участие отравленных игроков во втором матче против ПАО под вопросом.

"Симптомы отравления испытывали даже представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинской гостинице. А только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке. Сейчас в клубе проводят расследование, как так могло произойти", – сообщил Зверов.

По данным комментатора, у "Днепра-1" возникли и другие претензии к хозяевам. "Панатинаикос" не смог обеспечить реализацию предусмотренных регламентом пунктов. В частности, в раздевалке после тренировки не было полотенец, а автобус опоздал на полчаса и повез "спортклубовцев" в гостиницу окольным путем.