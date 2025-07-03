Памеле Андерсон 58 лет: секреты диеты, которая помогает звезде выглядеть шикарно

Памела Андерсон, икона 90-х и секс-символ, продолжает удивлять мир своей невероятной формой и цветущим видом, даже в свои 58 лет.

Что именно ест звезда, чтобы выглядеть естественно и красиво, рассказывает РБК-Украина .

Памела Андерсон - вегетарианка

Решение Памелы Андерсон стать веганкой было продиктовано не желанием похудеть или соответствовать определенным стандартам красоты, а глубоким сочувствием к животным.

Она является активной зоозащитницей и давним амбассадором организации PETA (Люди за этичное отношение к животным). Именно это этическое убеждение привело ее к растительному питанию, которое впоследствии стало неотъемлемой частью ее образа жизни и, как оказалось, мощным инструментом для сохранения молодости и здоровья.

Памела Андерсон шикарно выглядит в свои 58 лет (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Ее рацион состоит исключительно из продуктов растительного происхождения, что исключает любые мясные, молочные продукты, яйца и мед. Такой подход обеспечивает организм большим количеством витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, что является ключевым для борьбы со старением.

Что ест Памела Андерсон

Рацион Памелы Андерсон - это не скучное ограничение, а яркое и разнообразное меню, насыщенное натуральными продуктами. Ее ежедневное питание базируется на нескольких ключевых принципах.

Основа ее рациона - это разнообразные свежие овощи, листовая зелень и фрукты. Они обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами и, самое важное, антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, вызывающими старение клеток. Она часто начинает свое утро со смузи, богатого зеленью и ягодами, или же выбирает большие порции свежих овощных салатов.

Памела Андерсон обожает фрукты и овощи ((фото: instagram.com/pamelaanderson)

Памела отдает предпочтение цельнозерновым продуктам, таким как киноа, бурый рис, овсянка и цельнозерновой хлеб. Они обеспечивают длительную сытость, стабильный уровень энергии и содержат ценную клетчатку, улучшающую пищеварение.

Основным источником белка для Памелы являются бобовые (чечевица, фасоль, нут), а также тофу, темпе и другие растительные белки. Они необходимы для строительства и восстановления клеток, а также для поддержания мышечной массы. В ее рационе также присутствуют здоровые жиры из авокадо, орехов, семян (чиа, лен, подсолнечник) и оливкового масла.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Эти жиры важны для здоровья кожи, волос, гормонального баланса и усвоения жирорастворимых витаминов. Кроме того, Памела придает большое значение достаточному потреблению воды в течение дня, что является фундаментальным для метаболизма и детоксикации организма.