Палиця: лікарням слід готуватися до серйозного навантаження через COVID-19

Економіка України більше не витримає жорсткого карантину, тому вітчизняним лікарням слід готуватись до серйозного навантаження через епідемію COVID-19.

Про це заявив народний депутат, лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця під час візиту до обласної клінічної лікарні на Волині.

Водночас, наголошує нардеп, держава у цих умовах фактично усунулась від забезпечення лікарень обладнанням, "повісивши" це на місцеву владу.

"МОЗ почав говорити два дні назад: так, треба не ангіографи, не гістероскопічні стійки, а треба купувати кисневі балони, кисневе забезпечення ліжкомісць. Лише зараз держава думає, де вона знайде це все. Ми ж це робимо уже півроку. Тому що кисневих концентраторів у країні на вчорашній день було всього 13 штук, і 100 буде тільки в кінці вересня, тому ми тут робимо все самі", - заявив нардеп.

Міністерство охорони здоров’я, за його словами, не дає сертифікувати лабораторію, самотужки збудовану коштами місцевого бюджету, яка може щоденно проводити біля 500 ПЛР-тестів. Політик зазначив, що лабораторії доводиться працювати без дозволу, адже зволікати нема часу - потрібно готуватися рятувати людей.

"І коли питають, чи держава нам допомагає, то від неї нуль допомоги - все коштом місцевих бюджетів. А 120 мільйонів місцевого бюджету, які пішли на рахунок обласної лікарні, - це не побудовані дороги, не побудовані садочки, не відремонтовані школи, їдальні, пенсіонери залишені без допомоги. Тому що область і місто думають про людей, а держава думає як провести тендер, на якому заробити 40% рентабельності", - стверджує Палиця.

Політик переконаний, на карантин країна вже не піде, тому першочергове завдання - збільшити кількість кисневих точок і можливостей для ПЛР-тестування. Тільки завдяки повному медичному забезпеченню та своєчасному тестуванню можна буде зупинити епідемію.

Нагадаємо, раніше лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявляв, що головне завдання майбутніх виборів - повернути владу на місцях.