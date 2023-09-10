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Паллиативные больные могут получить обезболивающие лекарства бесплатно: инструкция

Фото: Паллиативные больные смогут получить обезболивающие лекарства бесплатно: инструкция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С сентября паллиативные пациенты могут получить бесплатное обезболивание. Для этого им необходим электронный рецепт от семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В программу реимбурсации вошли шесть препаратов Морфина в таблетках - четыре бесплатных и два с доплатой. Пациенты смогут получить их по электронному рецепту в аптеках, которые сотрудничают с НСЗУ", - пишет пресс-служба. 

Для того, чтобы получить обезболивающие необходимо: 

  • обратиться к семейному или лечащему врачу;

Для пациентов с онкологией необходимо обратиться к врачу первичной медицинской помощи. При наличии паллиативного статуса, врач установит диагноз "хроническая боль" и сформирует э-рецепт. 

Для пациентов с психическими расстройствами - обратиться к врачу-психиатру. 

Другим пациентам необходимо обратиться по направлению семейного врача к врачу-специалисту. 

  • после формирования рецепта пациент получит СМС-сообщение с номером рецепта и кодом его погашения;

"Для тех пациентов, которые зарегистрировались в ЕСОЗ не по номеру телефона, а по документам, врач напечатает информационную справку, которая будет содержать всю необходимую информацию о рецепте", - объясняет Минздрав. 

  • обратиться в аптеку, которая имеет договор с НСЗУ и назвать фармацевту номер рецепта и код для погашения;
  • выбрать препарат и получить его бесплатно или с частичной доплатой в аптеке с договором с НСЗУ. 

"Получить обезболивающие могут пациенты, которые имеют установленные: основной диагноз, паллиативный статус и хроническую боль", - добавляет Минздрав. 

Отмечается, что в целом обновленный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации, содержит 515 препаратов и медизделий, чья стоимость частично или полностью возмещается.

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Министерство здравоохранения Украины